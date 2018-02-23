Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2017’de düzenlenen kültür gezilerine 2 bin 530 kişi katıldı

Sosyal ve kültürel belediyecilikte öncü olmaya devam eden Pursaklar Belediyesi, eğitimden kültüre, sanattan spora, alt yapıdan üst yapıya hemen her alanda hizmet vererek ilçeyi Tebessüm Şehri haline getirdi.

Yaptığı çalışmalar ve özgün projelerle Türkiye’ye örnek olan Pursaklar Belediyesi, kültür gezileri yle Pursaklar halkını tarihle, tarihi şehirlerle, kültürel zenginlikle, turistik mekanlarla buluşturdu.İstanbul, Çanakkale, Şanlıurfa, Konya, Bursa gibi şehirlere düzenlenen gezilerle Türkiye’nin güzelliklerini yerinde görme imkanı bulan Pursaklar halkı 2017’yi dolu dolu geçirdi.