Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2017’de düzenlenen kültür gezilerine 2 bin 530 kişi katıldı

Yaptığı çalışmalar ve özgün projelerle Türkiye’ye örnek olan Pursaklar Belediyesi, kültür gezileriyle Pursaklar halkını tarihle, tarihi şehirlerle, kültürel zenginlikle, turistik mekanlarla buluşturdu.İstanbul, Çanakkale, Şanlıurfa, Konya, Bursa gibi şehirlere düzenlenen gezilerle Türkiye’nin güzelliklerini yerinde görme imkanı bulan Pursaklar halkı 2017’yi dolu dolu geçirdi.
Yapılan günübirlik kültür gezilerinde ilçe halkına rehberler eşliğinde şehirler gezdirildi. Belediye tarafından sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği de ikram edildi. Kültür gezilerinden memnun kalan Pursaklar halkı, Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e sunduğu hizmet ve imkanlardan dolayı teşekkür etti. Her yıl binlerce kişinin kayıt yaptırdığı ve kura ile belirlendiği kültür gezileri 2018’de de devam edecek.
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