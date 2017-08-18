Pursaklar Belediyesi hanım evi üyeleri Altınköy Açık Hava Müzesi’ne gezi düzenlediler

Köy hayatının tüm ritüellerini ziyaretçilerine sunan Altınköy Açık Hava Müzesi Pursaklarlı kadınları ağırladı. Belediyenin hanım evlerindeki kurslara katılan kadınlardan oluşan bir grup kursiyer, düzenledikleri geziyle köy hayatını yerinde görme imkanı buldu.
Altınköy’de yapılan el emeği göz nuru ürünleri inceleyen kadınlar, müzeyi gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Acık Hava Müzesinde kahvaltı etme imkanı da bulan kadınlar gün boyu doğanın keyfini çıkartıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Pursaklar Belediyesi’nin sunmuş olduğu hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar “Bizlere hem belediyenin hizmetlerinden faydalanma imkanı sunan hem de kültür gezileriyle tarihi, doğayı, şehirlerimizi gezdiren Pursaklar Belediye Başkanımız Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.