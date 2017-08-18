Pursaklar Belediyesi hanım evi üyeleri Altınköy Açık Hava Müzesi’ne gezi düzenlediler

Pursaklar Belediyesi hanım evi üyeleri Altınköy Açık Hava Müzesi’ni gezerek unutulmaya yüz tutmuş zanaatları yerinde görüp keyifli bir gün geçirdi.

Köy hayatının tüm ritüellerini ziyaretçilerine sunan Altınköy Açık Hava Müzesi Pursaklarlı kadınları ağırladı. Belediyenin hanım evlerindeki kurslara katılan kadınlardan oluşan bir grup kursiyer, düzenledikleri geziyle köy hayatını yerinde görme imkanı buldu.