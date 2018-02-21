Pursaklar Belediyesi hanım evi üyeleri, kahraman Mehmetçik için ilmek ilmek atkı, bere, eldiven örüp gönderdi

Zeytin Dalı Harekatı’na destek veren Pursaklar Belediyesi hanım evi üyeleri, Afrin bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçik için ilmek ilmek atkı, bere, eldiven örüp gönderdi.

Kahraman Mehmetçiğin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Pursaklar Belediyesi hanım evleri üyelerinden Mehmetçik’e anlamlı bir destek geldi. Afrin’e yönelik harekatta destan yazan Mehmetçik için atkı, bere, eldiven ören kadınlar kampanyanın tamamlanmasıyla yaptıkları ürünleri Mehmetçiğe gönderdi. Pursaklar Belediyesi Hanım Evi üyeleri, Nezaket Okulları ve Pursaklar Kız Meslek Lisesinin katkılarıyla hazırlanan atkı, bere, şapka gibi ürünler ağzında zeytin dalı tutan güvercin tasarımındaki kolilere yerleştirilerek Mersin Gaziler Derneği aracılığıyla Afrin’e gönderildi. Ayrıca Mehmetçik için 21 hatim indiren kadınlar, çok sayıda Fetih ve Yasin suresi okuyup Mehmetçik için dua etti.

Vatan savunmasında olan askerlerin üşümemesi için ilmek ilmek atkı, bere, şapka gibi ürünler ören Pursaklarlı kadınlar, Mehmetçiğin yanında oldukları mesajı verdi. Yaptıkları ürünlere duygu yüklü mesajlarını da ekleyen anneler, “Türk milletinin korkusuz kahramanları sizlere selam olsun. Bu kutsal mücadelenizde dualarımız sizinle. Tebessüm Şehri Pursaklar’dan hem dua hem de selam gönderiyoruz. Ayağınıza taş değmesin” ifadelerini kullandı.

Kadınların bu anlamlı davranışını takdir eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Söz konusu vatansa Türk milleti her şeyi göze alır. Hanım kardeşlerimizin bu duyarlılığı ve anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dualarımız Mehmetçiğimiz ile. Rabbim askerimizi muzaffer eylesin” diye konuştu.