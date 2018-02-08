Zeytin Dalı Harekatı’na destek veren Pursaklar Belediyesi hanım evi üyeleri, Afrin bölgesindeki harekatta görev yapan askerler için ilmek ilmek atkı, bere, eldiven ördü.

Kahraman Mehmetçiğin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Pursaklar Belediyesi hanım evleri üyelerinden Mehmetçik’e anlamlı bir destek geldi. Afrin’e yönelik harekatta destan yazan Mehmetçik için atkı, bere, eldiven ördüler. Vatan savunmasında olan askerlerin üşümemesi için ilmek ilmek atkı, bere, şapka gibi ürünler ören Pursaklarlı kadınlar, Mehmetçiğin yanında oldukları mesajı verdi. Yaptıkları ürünlere duygu yüklü mesajlarını da ekleyen anneler, “Türk milletinin korkusuz kahramanları sizlere selam olsun. Bu kutsal mücadelenizde dualarımız sizinle. Tebessüm Şehri Pursaklar’dan hem dua hem de selam gönderiyoruz. Yağınıza taş değmesin” ifadelerini kullandı.

Kadınların bu anlamlı davranışını takdir eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Gece gündüz demeden her türlü hava şartlarında kahramanca mücadele edip destan yazan Mehmetçiğimize hanım kardeşlerimizin yaptıkları bu ürünler çok anlamlı. Hepsini tebrik ediyorum. Rabbim Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin” dedi.