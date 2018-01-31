Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi dikiş nakış kursu üyeleri nişanlı kızı sevindirdi

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde dikiş nakış kursuna katılan kadınlar yaptıkları ürünleri ihtiyaç sahibi nişanlı bir genç kıza hediye ederek yüzleri güldürdü.

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi dikiş nakış kursu üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi nişanlı genç kıza gelinlikten mutfak malzemesine kadar çok sayıda hediye ile çeyizini dizdi. Hem Tebessüm Çarşısı hem de belediyenin kurslarına katılan hanımlar ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalmadık kapı bırakmıyor.

Her yıl yeni sosyal sorumluluk projeleri geliştiren belediyenin Tebessüm Çarşısı ve hanım evleri üyeleri, imkânlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerini tespit edip, onlara yardım eli uzatıyor. Bu kapsamda yapılan sosyal sorumluluk projesi ile nişanlı genç kıza gelinlik, mutfak eşyası, havlu, tülbent, seccade, fincan takımları gibi çok sayıda ürün hediye edildi. Sosyal sorumluluk projesiyle yüzleri güldüren Pursaklar Belediyesi tebessüm Çarşısı ve hanım evleri üyeleri hem Ankara’da hem de şehir dışında yardım eli uzatarak halkı tebessüm ettirmek için seferber oldu.