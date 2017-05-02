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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri yaptıkları giysileri sergiledi

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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri yaptıkları giysileri sergiledi
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek yaptıkları giysileri mini bir defilede sergiledi.

Çocuklar ve yetişkinler için dikilen kıyafetler izleyenlerden tam not aldı.

Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Hüma Sultan Hanım Evinde açılan giyim kursunda kadınlar hünerlerini sergiledi. Büyük bir emek ile tasarlanan giysiler usta ellerde şekil alıp görücüye çıktı. Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi ile Halk Eğitim Merkezi hocaları Meral Dinçer ve Ayşe Dalak’ın kurslarına katılan hanımlar, bir yıl boyunca birbirinden güzel giysiler dikti. Dikilen kıyafetler Hüma Sultan Hanım Evinde mini bir defile ile sergilendi.

Hem büyükler hem de çocuklar için üretilen giysilerin defilesi büyük ilgi gördü. Kadınların hayranlıkla izlediği defilede minikler ve yetişkinler için sergilenen birbirinden güzel giyişiler kadınlardan tam not aldı. Belediyenin sunmuş olduğu imkanlardan yararlanan kadınlar el becerilerini geliştirmeye ve yeni meslekler edinmeye devam ediyor. 

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