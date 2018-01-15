Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi yağlı boya, resim, çini ve kazaziye kursuna katılan kadınlar Resim Heykel ve Etnografya Müzesini ziyaret etti

Başkent Ankara’nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezen Pursaklarlı kadınlar keyifli bir gün geçirdi. Sosyal ve kültürel belediyecilikte öncü olan Pursaklar Belediyesi, ilçe halkını ülkenin tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Bir yandan Çanakkale, Konya, Bursa, Şanlıurfa gezileri düzenleyen Pursaklar Belediyesi, bir taraftan da Beypazarı, Kızılcahamam ve merkez ilçelere gezi düzenleyerek vatandaşları Türkiye’nin, Ankara’nın güzellikleriyle buluşturuyor. Daha önce Anıtkabir, Hacı Bayram, Gençlik Parkı, Altınpark, Harikalar Diyarı, Ankara Kalesi gezileri düzenleyen hanım evleri bu kez Resim Heykel ve Etnografya Müzesini ziyaret edip burada bulanan eserleri yakından inceledi.