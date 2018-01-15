  • BIST 115.048
  • Altın 161,896
  • Dolar 3,7551
  • Euro 4,5927
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi yağlı boya, resim, çini ve kazaziye kursuna katılan kadınlar Resim Heykel ve Etnografya Müzesini ziyaret etti

»
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi yağlı boya, resim, çini ve kazaziye kursuna katılan kadınlar Resim Heykel ve Etnografya Müzesini ziyaret etti
Başkent Ankara’nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezen Pursaklarlı kadınlar keyifli bir gün geçirdi. Sosyal ve kültürel belediyecilikte öncü olan Pursaklar Belediyesi, ilçe halkını ülkenin tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Bir yandan Çanakkale, Konya, Bursa, Şanlıurfa gezileri düzenleyen Pursaklar Belediyesi, bir taraftan da Beypazarı, Kızılcahamam ve merkez ilçelere gezi düzenleyerek vatandaşları Türkiye’nin, Ankara’nın güzellikleriyle buluşturuyor. Daha önce Anıtkabir, Hacı Bayram, Gençlik Parkı, Altınpark, Harikalar Diyarı, Ankara Kalesi gezileri düzenleyen hanım evleri bu kez Resim Heykel ve Etnografya Müzesini ziyaret edip burada bulanan eserleri yakından inceledi.

Kültür gezileriyle doğal ve tarihi güzellikleri yerinde gören kadınlar, katılmış oldukları kurslarda öğrendiklerini müze ziyaretleriyle pekiştirmiş oldu. Kendilerine sunulan imkanlardan ve hizmetlerden memnun kalan hanımlar, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi Yenimahalle İlçe Kadın Kolları’nın 11’inci Olağan Kongresi’ne katıldı09 Ocak 2018 Salı 10:49
  • Sığınmacı Kadın ve Çocuklara Destek Projesi08 Ocak 2018 Pazartesi 10:39
  • Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi kursiyerleri Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi'ni ziyaret etti02 Ocak 2018 Salı 09:40
  • Pursaklar Belediyesi Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri çocukların yüzünü güldürdü30 Aralık 2017 Cumartesi 12:47
  • Çankaya Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımına destek vermek, kadın emeğini görünür kılmak üzere alışveriş merkezlerinde stantlar açtı27 Aralık 2017 Çarşamba 12:31
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI, “KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE” EĞİTİMİ VERDİ21 Aralık 2017 Perşembe 10:55
  • “Kadının İnsan Hakları Eğitimi”ne 18 yaşını geçmiş tüm kadınlar davetli20 Aralık 2017 Çarşamba 12:02
  • BELMEK'LER EL EMEĞİ GÖZ NURU GELENEKLERİ ÖĞRENMEK İSTEYEN KURSİYERLERLE DOLUP TAŞIYOR20 Aralık 2017 Çarşamba 11:23
  • Kahramankazan Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Komisyonu (KADAK) kuruldu19 Aralık 2017 Salı 12:57
  • Mamak Belediyesi’nin Mamaklı kadınların hizmetine sunduğu 14 aile merkezinden 9 yılda toplam 17 bin kişi faydalandı19 Aralık 2017 Salı 11:18
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim