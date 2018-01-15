Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi yağlı boya, resim, çini ve kazaziye kursuna katılan kadınlar Resim Heykel ve Etnografya Müzesini ziyaret etti

Bir yandan Çanakkale, Konya, Bursa, Şanlıurfa gezileri düzenleyen Pursaklar Belediyesi, bir taraftan da Beypazarı, Kızılcahamam ve merkez ilçelere gezi düzenleyerek vatandaşları Türkiye’nin, Ankara’nın güzellikleriyle buluşturuyor. Daha önce Anıtkabir, Hacı Bayram, Gençlik Parkı, Altınpark, Harikalar Diyarı, Ankara Kalesi gezileri düzenleyen hanım evleri bu kez Resim Heykel ve Etnografya Müzesini ziyaret edip burada bulanan eserleri yakından inceledi.
Kültür gezileriyle doğal ve tarihi güzellikleri yerinde gören kadınlar, katılmış oldukları kurslarda öğrendiklerini müze ziyaretleriyle pekiştirmiş oldu. Kendilerine sunulan imkanlardan ve hizmetlerden memnun kalan hanımlar, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.