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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde açılan Kâğıt Rölyef Kursunu başarı ile tamamlayan 12 kadın sertifika aldı

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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde açılan Kâğıt Rölyef Kursunu başarı ile tamamlayan 12 kadın sertifika aldı
Osmanlı’dan günümüze devam eden geleneksel sanatlardan biri olan kâğıt rölyef son yıllarda büyük rağbet görüyor.

Puraklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi de açtığı kurs ile ilçedeki kadınlara kâğıt rölyef eğitimi verdi. İki ay süren kursa katılan 12 kadın 112 saatlik eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını aldı. 10 adet resim üzerine boyut verilerek yapıştırılan kâğıtlarla ortaya çıkan kâğıt rölyefi, aşama aşama hazırlanarak son şeklini alıyor. Büyük bir sabır ve emekle yapılan çalışmalar sonucu ortaya birbirinden güzel tablolar çıkartıyor. Bu sanatı yaşatmak üzere açılan kursa katılan kadınlar kağıt rölyefi sanatıyla uğraşmanın zevkli olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

Kağıt rölyef kursunun ardından Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım evlerinde Alüminyum Rölyefe kursu da açıldı. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri Ayyıldız Hanım Evinde; Perşembe ve Cuma günleri ise Hüma Sultan Hanım Evinde verilen kurslara kayıtlar devam ediyor. 

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