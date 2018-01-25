Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde bilgisayar ve kalıcı makyaj eğitimi kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldılar

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde bilgisayar ve kalıcı makyaj eğitimi kursuna katılan kadınlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayıp MEB onaylı sertifikalarını aldı.

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri kendilerini geliştirmeye ve meslek sahibi olmaya devam ediyor. Eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda eğitim alan kadınlar, teknolojiyi daha verimli ve etkili kullanmak için bilgisayar kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Çok sayıda üyesi ile ilçede önemli hizmetlere imza atan Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde bilgisayar ve kalıcı makyaj kursu na katılan kadınlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayıp MEB onaylı sertifikalarını aldı. İngilizce, Arapça, bilgisayar, tezhip, iğne oyası, çocuk gelişimi gibi kurslara çeşitlendirilen hizmetler ilçe halkının takdirini kazandı.

Sürekli yeni kurslar açan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü meslek sahibi yapmaya devam ediyor.