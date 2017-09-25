Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde kadınlar için psikolojik danışmanlık hizmeti başladı

Daha önce aile danışmanlığı hizmeti sunan Hüma Sultan Hanım Evi şimdi de psikolog desteği vermeye başladı.
Psikolog Beyzanur Yıldız tarafından hafta içi beş gün Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde danışmanlık hizmeti verilecek. 50’şer dakikalık iki seans halinde verilecek olan danışmanlık hizmetiyle kadınların sorunlarına çözüm aranacak, ilişkiler açısından sorunları olan aile bireylerinin evlilik, ayrılık, boşanma sırasında veya sonrasında çocuklarla ve ailelerle ilgili bireysel, bireyler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olunacak.
Eğitim seminerleriyle de desteklenecek olan Psikolog Danışmanlığı hizmetinden faydalanmak isteyen kadınlar Hüma Sultan Hanım Evi’e kayıt yaptırabilecek.
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