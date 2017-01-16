Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde kadınlar için ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti başladı

Hüma Sultan Hanım Evi bir ilke daha imza atıp ücretsiz aile danışmanlığı hizmetini başlattı.

Hanım evinde hizmet veren Aile Danışmanı Yasemin Koçak amaçlarının ilişkiler açısından sorunları olan aile bireylerinin evlilik, ayrılık, boşanma sırasında veya sonrasında çocuklarla ve ailelerle ilgili bireysel, bireyler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerini sağlamak istediklerini belirtti. Her hafta Cuma günleri hizmet verecek olan Pursaklar Belediyesi Aile Danışmanlığı birimi, danışmanlık hizmeti talep eden her bir kadın için en fazla 3 hafta hizmet verecek.

Hanım evi yetkililerinden yapılan açıklamaya göre daha fazla kişiye hizmet verebilmek için danışmanlık hizmetleri her bir kişi için en fazla üç hafta sürebilecek. Pursaklar Belediyesi’nin ücretsiz aile danışmanlığı hizmetinden faydalanmak isteyenler Hüma Sultan Hanım Evine başvuru yapabilecek.