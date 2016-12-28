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Pursaklar Belediyesi ile Dünya Göz Hastanesi arasında yapılan protokol meyvesini vermeye başladı

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Pursaklar Belediyesi ile Dünya Göz Hastanesi arasında yapılan protokol meyvesini vermeye başladı
Dört gün boyunca personele belediye binasında uzman doktorlar tarafından ücretsiz göz muayenesi yapılacak.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ilçe halkına hizmet ederken belediye personelini de unutmadı. Başkan Çetin, belediye personeline Dünya Göz Hastanesi ve Özel Ortadoğu Hastanesi’nde indirimli sağlık hizmeti sağlayacak “Sağlık Hizmeti Sunumuna İlişkin Protokol”u onaylamıştı. Protokol kapsamında belediyedeki bütün personel Dünya Göz Hastanesi tarafından ücretsiz olarak göz taraması ve kapsamlı muayene hizmetinden faydalanacak. Belediyedeki hizmetlerin aksamaması için Pursaklar Belediyesi’ne gelen uzman doktorlar ve teknisyenler,personelin göz taraması ve kapsamlı muayenesine başladı. Çarşamba günü ana binada hizmet veren Uzman Doktor Olcay Şahin ve teknisyen ekibi, Perşembe günü Fen İşleri Müdürlüğünde, Cuma günü ise Temizlik İşleri Müdürlüğünde personele hizmet verecek.

Ayrıca bu anlaşmaya göre Pursaklar Belediyesi’nde çalışan bütün personel ve birinci derece yakınları Dünya Göz Hastanesi ve Özel Ortadoğu Hastanesi’ndeki sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecek. Pursaklar Belediyesi, Özel Ortadoğu Hastanesi ile 9 Kasım 2016’da ve Dünya Göz Hastanesi ile 22 Kasım 2016’da sözleşme imzalayarak sağlık hizmetini uygulamaya koymuştu.

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