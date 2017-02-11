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Pursaklar Belediye'si Kırkkonaklar Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ile protokol imzaladı

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Pursaklar Belediye'si Kırkkonaklar Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ile protokol imzaladı
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin personele yönelik sağlık hizmetlerine bir yenisi daha ekleyerek Kırkkonaklar Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ile protokol imzaladı.

Yapılan protokole göre belediye personeline ön muayene ve röntgen ücretsiz olurken, diğer hizmetlerde yüzde 25 indirim sağlanacak.

Başkan Çetin halka hizmet ederken personelini de unutmuyor. Özel Kırkkonaklar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile yapılan protokol sonucu çalışan personel, personelin birinci derece yakınları, meclis üyeleri ve encümen üyeleri indirimli sağlık hizmetinden yararlanacak.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, belediye personeline Özel Kırkkonaklar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde indirimli sağlık hizmeti sağlayacak sağlıkta İşbirliği anlaşmasına imza atarak sağlık konusundaki hassasiyetini bir kez daha gösterdi. Taraflarca hazırlanan 2 yıllık sözleşme metinini Pursaklar Belediyesi adına Başkan Vekili Ertuğrul Çetin ile Özel Kırkkonaklar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği yöneticileri imzaları.İmzalanan sözleşmeye göre Pursaklar Belediyesi’nde çalışan bütün personel ve birinci derece yakınları, meclis üyeleri ve encümen üyeleri Özel Kırkkonaklar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin ön muayene ve röntgen hizmetlerinde ücretsiz, diğer hizmetlerden ise Türk Diş Hekimleri Birliği’nin belirlemiş olduğu fiyat üzerinden yüzde 25 indirimli olarak faydalanacak. 

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