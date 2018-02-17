Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri hem acil durum araçlarını hem de acil durum numaralarını öğreniyor

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri yaptıkları araç gereçlerle hem acil durum araçlarını hem de acil durum numaralarını öğreniyor.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları nda eğitim gören 4-6 yaş arasındaki öğrenciler küçük yaşta acil durum araçlarını öğreniyor. Sadece acil yardım araçlarını öğrenmekle yetinmeyen minikler, ayı zamanda hangi şartlarda hangi acil numarasını aramak gerektiği konusunda da eğitim alıyor.

Ambulans, itfaiye, polis araçlarının trafikteki geçiş üstünlüğünden, telefon numaralarına kadar birçok konuda eğitim gören öğrenciler, kendi elleriyle yaptıkları itfaiye araçlarına 110 yazarak aramaları gereken numarayı ezberledi. Her hafta farklı bir acil yardım aracını yapan ve bunun özelliklerini öğrenen Nezaket Okulu öğrencileri hem eğleniyor hem de öğreniyor.