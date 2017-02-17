Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri “Meslekleri tanıyalım” dersinde trafik kuralarını öğrendi

Günlük yaşamın bir parçası olan trafik ve trafik kuralları, Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları aracılığıyla genç nesillere öğretiliyor.

Öğrenciler, bu haftaki derslerinde trafik kurallarını konu edinen boyama kitapları üzerinde pratik eğitim aldı.

Acil durumlarda ilk başvurulan 112 cankurtaran, 110 itfaiye, 155 polis, 156 jandarma gibi yardım hatları ve bunları temsil eden araçları da öğrenen minikler eğitimlerini eğlenceli hale getirdi. Trafikte uyulması gereken kurallar, araç trafiği, yaya trafiği, yürüyüş yolu, okul geçidi, yaya geçidi, alt geçit, üst geçit gibi önemli kavramlar, Nezaket Okullarında uygulamalı olarak çocuklara öğretildi.

Günlük yaşamı kolaylaştırmak ve yeni nesillerin çevreye duyarlı olarak yetişmesini sağlayan Pursaklar Belediyesi, adab-ı muaşeret eğitimleriyle geleceğe yatırım yapıyor. Bu tür eğitimlerle farkındalık oluşturan öğrenciler hem velileri hem de toplumu memnun ediyor.