  • BIST 108.724
  • Altın 153,305
  • Dolar 3,8324
  • Euro 4,5176
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 10 °C

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri'nden hayvan duyarlılığı

»
Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri'nden hayvan duyarlılığı
Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda öğrenciler büyük bir duyarlılık örneği göstererek kış mevsiminde kuş ve kedilerin üşümemesi için mini evler yaptı.

Geleceğin hanımefendisi ve beyefendilerini yetiştiren Pursaklar Belediyesi, insana saygılı, çevreye duyarlı ve hayvanlara karşı merhametli bir nesil yetiştiriyor. Aldıkları adab-ı muaşeret eğitimi ile toplumda fark edilen Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, davranışlarıyla da takdir topluyor.

Bu haftaki merhamet konulu derste kış mevsiminde kedilerin ve kuşların üşümemesi için kartonlardan evler yapan, hayvanlara süt ve su veren Nezaket Elçileri, bu davranışları ile takdir topladı. Küçük yaşta insana saygıyı, çevreye karşı duyarlılığı ve hayvanlara karşı merhameti öğrenen minikler, büyüklere de örnek oluyor. Kendi elleriyle yaptıkları karton evleri ağaçlara ve parkalara yerleştiren Nezaket Okulu öğrencileri aynı zaman da ‘Hayvanlara karşı merhametli olun’ mesajı verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti Pursaklar 4. Olağan Kongre’si yapıldı04 Aralık 2017 Pazartesi 12:01
  • Pursaklar Tebessüm Çarşısı ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor04 Aralık 2017 Pazartesi 11:31
  • Pursaklar Toplum Sağlığı Merkezi, Saray Dede Torun Evi'nde sağlık semineri düzenledi30 Kasım 2017 Perşembe 11:26
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı son dört hafta oynadığı maçları kazanarak galibiyet serisine devam etti29 Kasım 2017 Çarşamba 11:45
  • Pursaklar Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri el ele verip ilçedeki asfalt çalışmasını sürdürüyor27 Kasım 2017 Pazartesi 11:52
  • Puresder tarafından, Esnaflarla İstişare Toplantısı'nın ikincisi düzenlendi23 Kasım 2017 Perşembe 12:34
  • ​Pursaklar Peçenek Mahallesi’nde inşa edilen Ahmet Müşerref Muhtaroğlu İlkokulu ve Ortaokulu geniş bir katılımla hizmete açıldı22 Kasım 2017 Çarşamba 12:09
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı son üç hafta oynadığı maçları kazanarak galibiyet serisine devam etti21 Kasım 2017 Salı 10:18
  • Saray Atatürk Parkı içerisinde bulunan modern düğün salonu tamamlandı20 Kasım 2017 Pazartesi 13:41
  • Pursaklar Belediyesi Sporcusu Raziye Dayanç, Balkan 3’üncüsü oldu15 Kasım 2017 Çarşamba 10:49
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim