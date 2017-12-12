Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri'nden hayvan duyarlılığı

Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda öğrenciler büyük bir duyarlılık örneği göstererek kış mevsiminde kuş ve kedilerin üşümemesi için mini evler yaptı.

Geleceğin hanımefendisi ve beyefendilerini yetiştiren Pursaklar Belediyesi, insana saygılı, çevreye duyarlı ve hayvanlara karşı merhametli bir nesil yetiştiriyor. Aldıkları adab-ı muaşeret eğitimi ile toplumda fark edilen Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, davranışlarıyla da takdir topluyor.