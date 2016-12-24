Pursaklar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Halep Üşüyor yardım kampanyası çığ gibi büyüdü

7 TIR’lık yardım kampanyasına Nezaket Okulu öğrencileri de oyuncaklarıyla destek olup Halepli çocukların yüzünü güldürecek.

Suriye diktatörü Esed zulmünden kaçarak zor günler yaşayan Halep için Pursaklar seferber oldu. Belediyenin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında un, gıda, helva, zeytin, kıyafet, ayakkabı, bot, mont gibi çok sayıda yardım malzemesi toplandı. 7 TIR’ı dolduran yardım kampanyasına belediyenin Nezaket Okulu öğrencileri de oyuncaklarıyla, elbiseleriyle destek verdi.

Toplanan yardım malzemeleri görevli personel tarafından ambalajlanarak TIR’lara dolduruldu. 26 Aralık Pazartesi günü saat 13.00’da Pursaklar Belediyesi önünden düzenlenecek törenle uğurlanacak olan yardım TIR’ları Haleplilere ulaştırılacak.