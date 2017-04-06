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Pursaklar Belediyesi personellerine “Etkili iletişim ve beden dili” eğitimi verildi

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Pursaklar Belediyesi personellerine “Etkili iletişim ve beden dili” eğitimi verildi
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, özellikle Altındağlı kadın ve gençlere yönelik sürdürdüğü “Yaşam boyu eğitim” çalışmalarını, belediye personelleri için de hayata geçirmeye devam ediyor.

Yıl içinde sürekli düzenlenen eğitim seminerleri ile kendini geliştiren belediye personeli, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için her fırsatta eğitim programlarına katılıyor.

Etkili iletişimin kuralları anlatıldı

Altındağ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinde sırayı “Etkili iletişim ve beden dili” konusu aldı. Tüm müdürlüklerden 120 personelin katıldığı seminer, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Yard.Doç.Dr. Gülgün Karahalil tarafından verilen seminerde kamusal ve sosyal hayatta etkili iletişimin kuralları anlatıldı. “İletişim nedir, neden önemlidir, algılarımız, iletişimi etkileyen olumsuz durumlar, iletişim kazaları, dinleme, empati, iletişimde kişilik tipleri ve beden dili” gibi konuların da anlatıldığı seminer, katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

“Tüm personel için eğitimler sürecek.”

Altındağ Belediyesi personellerinin belediyenin vizyonuna yakışır olmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, eğitim seminerlerinin tüm personeller için devam edeceğini söyledi. 

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