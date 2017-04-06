Pursaklar Belediyesi SGK’ya borcunun olmamasından dolayı teşekkür plaketi aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret ederek belediyenin SGK’ya borcunun olmamasından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Pursaklar Belediyesi tarafından yürütülen hizmetlerde kurumlara karşı borç olmaması takdir edildi. SGK Ankara İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu ve SK Pursaklar İlçe Müdürü Reşit Erol, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i makamında ziyaret etti.

Belediye tarafından yürütülen hizmetlerde kuruma karşı herhangi bir borç ve diğer işlemlerde olumsuzluklarla karşılaşılmadığını belirten Tuncay Cevheroğlu, Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ilgili personele teşekkür etti. Başkan Çetin’e teşekkür plaketi takdim eden Cevheroğlu “Sayın Başkanımıza örnek davranışından dolayı teşekkür ediyor başarılar diliyoruz” dedi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek heyete teşekkür etti.