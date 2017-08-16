Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı, ilçedeki dar gelirli ailelere uzattığı yardım eli ile yüzleri güldürüyor

Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tebessüm Çarşısı, ilçedeki dar gelirli ailelere uzattığı yardım eli ile yüzleri güldürüyor.

İlçe genelinde dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yıllardır hizmet veren Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı , her yıl binlerce aileye gıda, kıyafet ve mobilya yardımı yapıyor. “Bir tebessüm yeter” sloganı ile hizmet veren müdürlük çalışanları, uzattıkları yardım eli ile herkesi tebessüm ettiriyor.

İhtiyaç sahiplerinin haritası çıkartılıyor

Tebessüm Çarşısı personeli Pursaklar’da araştırma yaparak ihtiyaç sahibi ailelerin haritasını çıkartıyor. Böylelikle her yıl binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşılarak gerekli yardımlar yapılıyor. Kaymakamlık ve diğer kurumlarla koordineli çalışan Pursaklar Belediyesi bu şekilde ilçedeki ihtiyaç sahiplerine daha kolay ulaşabiliyor. Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Tebessüm Çarşısı’ndaki faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “Yıllık 2 bin 500 aileye gıda yardımı, bin 500 kişiye de bayram hediyesi olarak kıyafet ve ayakkabı veriyoruz. Kurduğumuz işçi bankamız ile iş arayan hemşerilerimizi gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendirerek iş sahibi yapıyoruz. Bu yardımları yaparken randevu sistemi ile büyük bir titizlik gösteriyoruz. Buradan faydalanan hemşerilerimizin birbiri ile karşılaşmamasına özen gösteriyoruz. Kimsenin gururunun incinmesini istemiyoruz. Herkes farklı saatlerde gelip buradan birinci el ürünlerden oluşan ihtiyaçlarını karşılayıp gidiyor. İstiyoruz ki herkes Pursaklar’da tebessüm etsin.”

Hizmetleri bununla da sınırlı kalmayan Tebessüm Çarşısı , başlattığı kampanyalar ile takdir toplamaya devam ediyor. Belediye tabipliği ile hastaları, yatalakları, ihtiyarları tespit edip, ihtiyaç sahibi yüzlerce hastaya hizmet sunuyor. “Mavi Kapak” kampanyası ile onlarca engelliye umut olup, tekerlekli sandalye hediye ediyor. Her yıl Ramazan ayında Başkan Çetin’in katılımıyla sünnet olan çocukları evlerinde ziyaret ederek her birine bisiklet hediye ediyor. İhtiyaç sahibi aileler beyaz eşya, mobilya ve diğer ev ihtiyaçlarını da buradan rahatlıkla karşılayabiliyor.

2017’nin ilk 7 ayında 1091 bebeğe hediye verildi

Uzun yıllardır devam eden Hoş Geldin Küçük Hemşerim projesi kapsamında 2017’nin ilk 7 ayında bin 91 bebek evlerinde ziyaret edilerek hediye verildi. İçerisinde zıbın takımı ve çeşitli hediye bulunan bebek seti ailelere teslim edilerek hem ailelere göz aydınlığı veriliyor hem de vatandaşın talepleri dinleniyor.

257 çocuğa bisiklet hediye edildi