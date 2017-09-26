Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bayat ekmek kutusu uygulaması başlattı

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekmeklerin çöpe atılmasını önlemek için yeni bir hizmete imza atarak bayat ekmek kutularını uygulamaya koydu.

Her gün yüzlerce ekmeğin çöpe gitmesini engellemek ve doğadaki hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılamak için bayat ekmek kutuları nı uygulamaya koyan Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bu uygulama ile büyük takdir kazandı. Temizlikte yapılan üstün hizmetin yanı sıra geliştirilen projelerle de halkın takdirini kazanan Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelindeki birçok noktaya bayat ekmek kutularını yerleştirerek hem ‘İsraf etmeyin hem de hayvanlara karşı insaflı olun’ mesajı veriyor. Bayat ekmek kutularında toplanan ekmekler düzenli olarak sokak hayvanlarına ve doğadaki diğer hayvanlara yem olarak verilecek.

“ Ekmek bizim için ‘nimet’tir”