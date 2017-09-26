Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bayat ekmek kutusu uygulaması başlattı

Her gün yüzlerce ekmeğin çöpe gitmesini engellemek ve doğadaki hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılamak için bayat ekmek kutularını uygulamaya koyan Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bu uygulama ile büyük takdir kazandı. Temizlikte yapılan üstün hizmetin yanı sıra geliştirilen projelerle de halkın takdirini kazanan Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelindeki birçok noktaya bayat ekmek kutularını yerleştirerek hem ‘İsraf etmeyin hem de hayvanlara karşı insaflı olun’ mesajı veriyor. Bayat ekmek kutularında toplanan ekmekler düzenli olarak sokak hayvanlarına ve doğadaki diğer hayvanlara yem olarak verilecek.
“Ekmek bizim için ‘nimet’tir”
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ekmek israfını önlemek için önemli bir adım olduğunu belirterek “Bizim inancımızda ‘nimet’ olan ekmeğin çöpe gitmesini önlemek, israfını bertaraf etmek için özel bayat ekmek kutularını ilçe genelinde yaygınlaştırmaya başladık. Tüketilmeyen, kurumuş ve bayatlamış ekmekleri hemşerilerimiz bu kutulara atıyor. Ekiplerimiz de bunları ve ek gıdaları hayvanlara yiyecek olarak ulaştırıyor” dedi. Ekmek kutularına bayat ekmeklerini atmaya başlayan ilçe sakinleri “Bu uygulamadan dolayı Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz. Bunun daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz” diyerek memnuniyetlerini ifade etti.
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