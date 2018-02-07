  • BIST 116.338
  • Altın 161,106
  • Dolar 3,7808
  • Euro 4,6667
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü her geçen gün hizmet alanı genişleyen ilçede 7/24 çalışıyor

»
Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü her geçen gün hizmet alanı genişleyen ilçede 7/24 çalışıyor
Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün tüm cadde, sokak, kamu kurum ve kuruluşları ile pazar yerlerinde yoğun mesai harcıyor.

Her gün 08.00 ila 17.00 arasında Pursaklar genelindeki cadde, sokak ve kamu kurumlarının temizlik işlerini yürüten Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günlük 2 bin 500 litre su ile binlerce kilometre alanın temizliğini yapıyor. Her seferinde 2 metreküpün üzerinde atık toplayan araçlar, günlük 30-45 kilometre alanda temizlik yaparak vatandaşlara temiz bir ilçe sunuyor.

Pursaklar Belediyesi yeraltı çöp konteynırı uygulaması ile hem görüntü kirliliğine son verdi hem de sağlıklı çevre açısından önemli bir adım atmış oldu. Yağmur çamur, yaz kış demeden büyük bir özveri ile çalışan ekipler Pursaklar’ı pırıl pırıl yapıyor. Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli olmak üzere geniş bir alandan sorumlu olan Pursaklar Belediyesi, hizmet kalitesini her geçen gün arttırarak çalışmalarına devam ediyor. Gece 22.30 ila 05.00 arasında çöpleri alan ekipler, vatandaşlardan bu saatlere uymalarını istiyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 19. Hafta Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği deplasmanından 3-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 43’e yükseltti29 Ocak 2018 Pazartesi 10:56
  • Pursaklar Belediyesi bünyesinde Türkiye'nin ilk ve tek Nezaket Okullarında eğitim gören yüzlerce öğrenciye yarıyıl karnesi verildi24 Ocak 2018 Çarşamba 11:41
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 18. Hafta Sakarya Sporu konuk ettiği maçtan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 40’a yükseltti23 Ocak 2018 Salı 10:51
  • Voleybol Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, grup lideri Karayolları’nı 3-1 mağlup etti15 Ocak 2018 Pazartesi 10:29
  • Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ikinci yarıda da fırtına gibi esip 10’uncu galibiyet serisine imza attı12 Ocak 2018 Cuma 11:07
  • Sanatçı Mahmut Tuncer, Pursaklar Belediyesi Tebessüm Sinemasını ziyaret ederek öğrenci ve velilerle bir araya geldi10 Ocak 2018 Çarşamba 12:10
  • Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ikinci yarıya da galibiyetle başladı08 Ocak 2018 Pazartesi 11:03
  • Pursaklar Belediyesi evlendirme memurluğu 2017’de bin 176 çiftin nikâhını kıydı03 Ocak 2018 Çarşamba 11:14
  • Pursaklar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi, Altınova Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada asfalt çalışmasına devam ediyor28 Aralık 2017 Perşembe 10:53
  • ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesine bir tepki de Pursaklar Voleybol İhtisas Takımından geldi28 Aralık 2017 Perşembe 10:09
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim