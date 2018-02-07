Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü her geçen gün hizmet alanı genişleyen ilçede 7/24 çalışıyor

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün tüm cadde, sokak, kamu kurum ve kuruluşları ile pazar yerlerinde yoğun mesai harcıyor.

Her gün 08.00 ila 17.00 arasında Pursaklar genelindeki cadde, sokak ve kamu kurumlarının temizlik işlerini yürüten Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günlük 2 bin 500 litre su ile binlerce kilometre alanın temizliğini yapıyor. Her seferinde 2 metreküpün üzerinde atık toplayan araçlar, günlük 30-45 kilometre alanda temizlik yaparak vatandaşlara temiz bir ilçe sunuyor.

Pursaklar Belediyesi yeraltı çöp konteynırı uygulaması ile hem görüntü kirliliğine son verdi hem de sağlıklı çevre açısından önemli bir adım atmış oldu. Yağmur çamur, yaz kış demeden büyük bir özveri ile çalışan ekipler Pursaklar’ı pırıl pırıl yapıyor. Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli olmak üzere geniş bir alandan sorumlu olan Pursaklar Belediyesi, hizmet kalitesini her geçen gün arttırarak çalışmalarına devam ediyor. Gece 22.30 ila 05.00 arasında çöpleri alan ekipler, vatandaşlardan bu saatlere uymalarını istiyor.