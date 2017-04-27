Sabahın erken saatinden gecenin geç saatine kadar büyük bir özveri ile çalışarak şehri pırıl pırıl yapan Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli vatandaşın takdirini kazandı.

7 gün 24 saat büyük bir özveri ile çalışan temizlik işçileri üstün hizmetleriyle vatandaşın yüzünü güldürdü. 151 personel, 20araç gereçle ilçede hizmet veren Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, günlük ortalama 145 ton atık topluyor. Toplanan atıkları Yenikent Entegre Katı Atık Tesislerine aktaran işçiler geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sunuyor. Süpürge ve su araçlarıyla ilçedeki cadde, sokak, Pazar yerleri, kurum ve kuruluşların çevrelerinde günlük temizlik yapan ekipler ilçeyi pırıl pırıl yapıyor. Kamuya açık alanlarda titiz bir çalışma yürüten ekipler,vatandaşın ibadetini huzur içinde yapabilmesi için de 3 kişilik özel ekip ile cami ve mescitlerin genel ve yüzeysel bakımını düzenli olarak yapıyor.

Uygulamaya konan yeraltı çöp konteynırlarını her geçen gün yaygınlaştıran Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu sayıyı nisan ayında 305’e çıkarttı. İlçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda tespit edilen alanlara montaj çalışmalarını sürdüren ekipler, bu uygulama ile çöp birikintisi ve çevre kirliliğinin önüne geçip temizlikte köklü çözüm üretti. Geri dönüşüm projelerini de çeşitli kampanyalarla destekleyen müdürlük, aylık ortalama 200 ton cam, kâğıt, karton, kompozit, pil ve plastik atığı toplayarak ekonomiye katkı sunuyor.