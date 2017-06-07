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​Pursaklar Belediyesi Tevfik İleri Kapalı Pazar Alanında düzenlenen iftar yemeğinde 500 kişi aynı sofrada buluştu

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​Pursaklar Belediyesi Tevfik İleri Kapalı Pazar Alanında düzenlenen iftar yemeğinde 500 kişi aynı sofrada buluştu
Pursaklar Belediyesi ve Türk Kızılayı’nın Tevfik İleri Pazar Alanında birlikte düzenlediği iftar programında bin 500 kişi aynı sofrayı paylaşıp oruç açtı.

Pursaklar Belediyesi Tevfik İleri Kapalı Pazar Alanında düzenlenen iftar yemeğinde yetimler, hastalar, engelliler, down sendromlu çocuklar ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu bin 500 kişi ağırlandı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ailelerle birlikte oruç açtı. Başkan Selçuk Çetin yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik beraberlik olduğunu belirterek “Bu mübarek Ramazan akşamında bizleri onurlandırdınız, duygulandırdınız, hepinize teşekkür ediyorum. Her zaman sizlerle birlikte olmak istiyoruz, çünkü sizlerle birlikte paylaşarak, yardımlaşarak, dertleşerek huzur buluyoruz. Rabbim ibadetlerinizi kabul etsin. Kızılay’ımıza da teşekkür ediyorum” dedi. Ramazan’ın aynı zamanda Kur’an ayı olduğunu da hatırlatan Başkan “Öyle güzel bir aydayız ki Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimize indiriliyor. O Kur’an bizim en güzel rehberimizdir. Doğrunun ve yanlışın ne olduğunu bize en güzel şekilde gösteriyor. Rabbim ümmetin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirsin. Hepimizi bayrama eriştirsin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, kahraman gazilerimize sağlık afiyet niyaz ediyorum” diye konuştu.

Türk Kızılayı Pursaklar Şube Başkanı dursun Ülger de yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde dünyanın dört bir yanına kırmızı Hilal’i taşıyoruz. Pursaklar’da hizmetleriyle gönüllerde taht kuran Belediye Başkanımız Selçuk Çetin’e teşekkür ediyoruz. Paylaşmaya, yardımlaşmaya hep birlikte devam edeceğiz” dedi. İftar programının ardından hemşerilerinin taleplerini dinleyen, vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Çetin,günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İftar programından memnun kalan Pursaklar halkı Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Türk Kızılayı’na teşekkür etti. 

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