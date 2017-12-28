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Pursaklar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi, Altınova Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada asfalt çalışmasına devam ediyor

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Pursaklar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi, Altınova Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada asfalt çalışmasına devam ediyor
Pursaklar Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ilçedeki bulvar, cadde ve sokaklarda asfalt çalışmasına devam ediyor.

Başta Altınova Mevlana Caddesi olmak üzere birçok sokakta da asfalt çalışması yapan ekipler, yaklaşık 250 ton asfalt serimi yaptı. Altınova Mahallesi’nde ASKİ’nin temiz su hattı çalışmaları sonrası abonelikleri tamamlanan sokaklarda asfalt yama çalışmalarına başlandı.

Kış mevsiminde de gece gündüz mesai yapan belediye ekipleri vatandaşın günlük yaşamanı kolaylaştırmak için alt ve süt yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşların soğuk kış günlerinde mağdur olmaması için vardiyalı çalışan Pursaklar Belediyesi personeli talepleri en kısa sürede karşılayıp Pursaklar’ı tebessüm ettirmeyi sürdürüyor.

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