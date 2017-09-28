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Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2017-2018 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul kantinlerini mercek altına aldı

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Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2017-2018 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul kantinlerini mercek altına aldı
İlçedeki bütün okul kantinlerini denetleyen ekipler, kantin yöneticilerine uyulması gereken kuralları bir kez daha hatırlattı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim döneminin başlamasıyla okul kantinlerinde bir dizi denetim yaptı. Bakanlıkların açıklamış olduğu standartlara göre denetimlerini yapan ekipler, kantinlerdeki ambalajlı ürünlerden kırtasiye malzemelerine kadar hemen her ürünün titizlikle inceledi.

Hijyen kuralları noktasında titiz davranan zabıta memurları, gittikleri her okulda kantinlerde uyulması gereken kuralları bir kez daha hatırlattı. İşyerinin temizliği, hijyen kurallarına uygunluk, gıdaların ambalajları, gıdaların hazırlandığı tezgâh malzemeleri, ürünlerin son kullanma tarihi gibi birçok konuda denetimler yapıldı. Denetimlerle ilgili bilgi veren Puraklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın, “Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin, öğrencilerimizin aldığı eğitimin yanı sıra onlara sunulan kantin hizmetlerini de çok önemsiyor. Kendilerinin kesin talimatı var. Okul kantinlerinde sık sık denetimler yaparak, öğrencilerin sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve öğrencilerimizin sağlıklı gıdalar tüketmesi için çalışmalarımızı düzenli aralıklarla sürdüreceğiz” dedi. Yapılan denetimler sonucu okul kantinlerinde kurallara uyulduğu tespit edilirken, eksikleri bulunan kantin yöneticileri de uyarıldı.

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