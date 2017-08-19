Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaçak yapıyla mücadele ederek denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ayyıldız Mahallesi’ndeki kaçak yapılara geçit vermeyen ekipler iş makineleriyle yıkım yapıp çirkin görüntüleri kaldırdı.

İlçenin düzenini, halkın sağlık ve huzurunu korumak, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamakla görevli olan Pursaklar Zabıta Müdürlüğü ekipleri , uygunsuz üretim, satış ve yapılara geçit vermedi. Kanunların verdiği yetkilere uygun olarak hizmet veren Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede halkın huzurunu bozan, esnafın ticaretini engelleyen seyyar satıcı, dilenci, kaçak yapı ve afiş işgallerine müdahale ediyor.