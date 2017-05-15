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Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmuyor

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Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmuyor
Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaz kış demeden seferber olup yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıyor.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının imdadına yetişiyor. Ekipler ilçedeki fırınlardan topladığı bayat ekmekleri ve aldıkları yemleri doğaya bıraktı. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar ile sokak hayvanlarının imdadına koşan ekipler, bahar mevsiminde de bunu devam ettirdi.

Doğadaki birçok noktaya bıraktıkları yiyeceklerle hayvanların açlıktan ölmesinin önüne geçen Pursaklar Zabıtası vatandaşla da “Sokak hayvanlarını unutmayalım” çağrısında bulundu.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın her sene bu uygulamayı yaptıklarını belirterek “Yaz kış demeden Sayın Başkanımız Selçuk Çetin’in talimatıyla doğadaki hayvanlar için yiyecek bırakıyoruz. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar yaz mevsiminde de aynı zorluğu yaşıyor.

Bu nedenle fırınlardan, unlu mamullerden, marketlerden topladığımız ekmekleri, yiyecekleri ve aldığımız yemleri doğaya bırakıp onların ihtiyacını karşılıyoruz” dedi. 

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