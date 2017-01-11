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Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının imdadına koştu

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Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının imdadına koştu
Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının imdadına yetişti. Ekipler ilçedeki fırınlardan topladığı bayat ekmekleri ve aldıkları yemleri doğaya bıraktı. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar ile sokak hayvanlarının imdadına koşan ekipler, birçok noktaya bıraktıkları yiyeceklerle hayvanların açlıktan ölmesinin önüne geçti.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın her sene bu uygulamayı yaptıklarını belirterek “Her yıl kar yağdığı zaman Sayın Başkanımız Selçuk Çetin’in talimatıyla doğadaki hayvanlar için yiyecek bırakıyoruz. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için fırınlardan topladığımız ekmekleri ve aldığımız yemleri doğaya bırakıp onların ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.Zabıta ekiplerinin bu uygulaması takdir eden fırıncılar da uygulamaya büyük destek verdi.

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