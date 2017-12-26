Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı için denetimlerini sıkılaştırdı

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018’in arifesinde “Yılbaşı” denetimleri yaparak kuruyemişçileri, tekel bayileri, pastaneleri, kasapları ve lokantaları mercek altına aldı.

Zabıta ekipleri tüketicilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketebilmesi için denetimlerini sıkılaştırdı. Yılbaşı arifesinde denetimlerini yoğunlaştıran Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri , kuru yemişçileri, tekel büfeleri, lokantalar, kasaplar ve pastaneler gibi birçok noktada denetim yaptı. İşyeri denetimlerinde; kullanılan ve tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı, içkili mamullerin sahte olup olmadıkları ve son tüketim tarihlerine uygunluk, işyerinin ticari faaliyet gösterebilmesi için temin etmesi gereken belgeler gibi konular dikkate alındı.