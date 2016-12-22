Pursaklar Belediyesi’nin başlatmış olduğu “Halep Üşüyor” yardım kampanyası çığ gibi büyüyor

Belediyenin yanı sıra okullar, STK’lar, esnaf ve hanımlar lokalleri de bu seferberliğe katılarak 6 TIR’lık malzeme topladı.

Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Halep’teki olaylara tepkisiz kalmayan Pursaklar halkı, belediyenin düzenlemiş olduğu yardım kampanyasına tam destek verdi. Ankara’nın dört bir yanından kampanyaya destek veren vatandaşlar gıdadan giyime, battaniyeden sağlık malzemelerine birçok ürünü Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı’na teslim ediyor.

Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı öncülüğünde organize edilen yardımlara ilçedeki okullardan ve hanımlar lokallerinden de büyük destek geldi. Toplanan yardım malzemeleri hazırlanan bir depoda toplanıp düzenli bir şekilde kolilere yerleştirilerek ambalajlanıyor. Halep Üşüyor kampanyası ile un, konserve, helva, patates, battaniye, kışlık giysi, ilaç, bot, ayakkabı gibi ihtiyaç malzemeleri toplanarak Halep’e gönderilecek.

31 Aralık’a kadar devam edecek olan yardım kampanyasına destek vermek isteyenler Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı ve 527 55 40-41 No’lu telefonlardan irtibat kurabilir.