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Pursaklar Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 2. Bahar Şenliği renkli görüntülerle başlayıp unutulmaz anlara sahne oldu

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Pursaklar Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 2. Bahar Şenliği renkli görüntülerle başlayıp unutulmaz anlara sahne oldu
Şenliğin sabah saatlerinde ikinci baharlarına yürüyen dedeler ve neneler Umre, Çanakkale gezisi ve Kızılcahamam tatili ile ödüllendirildi.

Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü bu sene de renkli görüntüle sahne oldu. 2 bin 15 kişinin kayıt yaptırdığı yürüyüşe katılan dede ve neneler, Pusaklar Osman Bey Caddesi’nden Ayyıldız Özgürlük Parkına mehteran eşliğinde yürüdü. Şehit Ali İhsan Lezgi Ortaokulu öğrencileri de 15 Temmuz Şehitlerinin isimlerinin ve fotoğraflarının baskılı olduğu tişörtlerle yürüyüşte yer aldı. Kaymakam İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ilçe protokolünün birlikte yürüdüğü 11. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü’ne katılanlar ise Umre, Çanakkale gezisi ve Kızılcahamam tatili kazandı. Yapılan kura çekilişleri ile 2 aileye Umre, 20 aileye Çanakkale gezisi ve 40 aileye de Kızılcahamam kaplıca tatili hediye edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Bizler spora önem veren bir belediyeyiz. Dedeler ve nineler bizim geçmişimizin tecrübesidir. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmadık. 2 bin dede ve nenemize spor malzemelerini hediye ettik. Bugün de hep birlikte bahar yürüyüşü yaptık. Hepsine sağlıklı ömür diliyorum” dedi.

Yürüyüş sonrası tatil ve Umre ziyareti kazanan talihliler ise “Bizlere sahip çıkan, bu güzel hediyelerle bizleri ödüllendiren Belediye Başkanımız Selçuk Çetin’e teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını ifade etti.

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