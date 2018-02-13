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Pursaklar Belediyesi'nin Emek Caddesi üzerinde yapılan Belediye Hizmet Binası inşaatı hızla tamamlanıyor

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Pursaklar Belediyesi'nin Emek Caddesi üzerinde yapılan Belediye Hizmet Binası inşaatı hızla tamamlanıyor
Pursaklar Belediyesi'nin bütün birimlerini bir araya toplamak ve vatandaşın işini kolaylaştırmak için Emek Caddesi üzerinde yapılan Belediye Hizmet Binası inşaatı hızla tamamlanıyor.

Resmi nüfusu 142 bini geçen ve giderek nüfusu artan Pursaklar’da vatandaşın işlerini tek bir merkezde yapabilmesi için yeni bir hizmet binası inşa ediliyor. 2004’ten beri Pursaklar’da birçok projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Selçuk Çetin önceliklerinin her zaman hemşerilerinin ihtiyacı olduğunu vurguladı. Pursaklar’a Kültür Merkezleri, Düğün Salonları, Sağlık Ocakları, Kapalı Pazarlar, Muhtarlık Binaları, Spor Salonları, Parklar, Dede Torun Evleri, Hanım Evleri, Nezaket Okulları, Halı Sahalar ve daha birçok hizmeti kazandıran Başkan Çetin, ayrı yarı binalarda hizmet veren belediye birimlerini tek merkezde toplayıp vatandaşın işini kolaylaştırıyor. “Biz nerede olsa hizmet ederiz yeter ki hemşerilerimizin ihtiyaçları görülsün, öncelik hemşerilerimizindir” anlayışı ile Pursaklar’a onlarca eser kazandırdı.

Türk ve modern mimari bir arada

Her geçen yıl büyüyen ve hizmet alanı genişleyen Pursaklar’da yeni bir hizmet binası için 2016 yılında ilk kazma vuruldu ve inşaat başladı. 7 bin 500 metre kare alan üzerine 10 kat olarak inşa edilen Belediye Hizmet Binası hızla yükseliyor. Vatandaşın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimlerin aynı binada toplanacağı, meclis, encümen ve grup toplantılarının geniş solanlarda yapılabileceği, 160 kişilik konferans salonlarının bulunduğu, 200 kişilik yemekhanenin yer aldığı, 50 araçlık kapalı ve 150 araçlık açık otoparkın bulunduğu yeni belediye hizmet binası, büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Selçuklu ve modern mimari ile tasarlanan Belediye Hizmet Binası projesinin en az 50 yıllık ihtiyacı karşılayabileceği öngörülüyor. İller Bankası kredisi ile yapılan Belediye Hizmet Binası’nın 2018 yılı Aralık ayının sonuna tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Çetin: “Makamlar milletin makamlarıdır”

İnşaat hakkında değerlendirme yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin şunları söyledi: “2016’da temeli atılan Belediye Hizmet Binamıza ihtiyaç vardı. İlçemiz hızla büyüyor, nüfusumuz artıyor. Belediye birimlerimiz farklı noktalarda, ayrı binalarda hizmet veriyor. İstiyoruz ki hepsini bir araya toplayarak hizmet verip, hemşerilerimizin işini kolaylaştıralım. İnşaat çok hızlı ilerliyor. İnşallah öngörülen süreden daha önce tamamlanıp hemşerilerimizin hizmetinde solacaktır. Her zaman şunu söylüyoruz ‘Millete efendilik yoktur, millete hizmetkarlık vardır, bu makamlar milletin makamlarıdır.’ Bizler efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu güne kadar ilçemiz için ne gerekiyorsa onu yaptık. Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız inşallah.”

Pursaklar Belediyesi Hizmet Binasında; belediyenin tüm müdürlükleri ile encümen ve meclis toplantı-grup odaları, 160 kişilik konferans salonu, 200 kişilik yemekhane, 50 araçlık kapalı, 150 araçlık açık otopark ve büyük bir arşiv yer alıyor. Selçuklu-Türk mimari tasarım unsurları esas alınarak inşa edilen Pursaklar Belediyesi Hizmet Binası inşaatı hızla devam ediyor. 2018 sonlarına doğru tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

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