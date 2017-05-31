Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinlikleri renkli görüntülerle Şehit Salim Akgül Parkı’nda başladı

Türk Tasavvuf Musikisinden illüzyon gösterilerine, geleneksel temaşa sanatlarından konserlere dolu dolu geçen Ramazan etkinliklerine ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Pursaklar Belediyesi ’nin geleneksel Ramazan etkinlikleri bu yıl da şehir merkezindeki Şehit Salim Akgül Parkı’nda başladı. Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte birbirinden renkli anlar yaşanıyor. Her akşam iftar sonrası başlayan programlarda Türk Tasavvuf musikisi, Hacivat-Karagöz oyunu, âşık-maşuk, kukla gösterileri, ateşbaz gösterileri, bilgi yarışmaları, illüzyon gösteresi ve konserler yer alıyor. 7’den 70’e hemen her yaş grubuna hitap eden etkinliklerde ünlü sanatçılar da halkla buluşuyor. Konserler ise teravih namazı sonrası başlayıp 24.00’a kadar devam ediyor.

Ramazan etkinliklerinde neler var?