Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinlikleri renkli görüntülerle Şehit Salim Akgül Parkı’nda başladı

Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinlikleri bu yıl da şehir merkezindeki Şehit Salim Akgül Parkı’nda başladı. Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte birbirinden renkli anlar yaşanıyor. Her akşam iftar sonrası başlayan programlarda Türk Tasavvuf musikisi, Hacivat-Karagöz oyunu, âşık-maşuk, kukla gösterileri, ateşbaz gösterileri, bilgi yarışmaları, illüzyon gösteresi ve konserler yer alıyor. 7’den 70’e hemen her yaş grubuna hitap eden etkinliklerde ünlü sanatçılar da halkla buluşuyor. Konserler ise teravih namazı sonrası başlayıp 24.00’a kadar devam ediyor.
Ramazan etkinliklerinde neler var?
Ramazan etkinliklerinde tüm detay düşünüldü. Geniş bir alanı kapsayan Şehit Salim Akgül Parkı’na çok sayıda oba çadırı, STK’lar için çadır stantlar, çocuklar için oyun alanları kuruldu, deve safarileri hazırlandı. Park içerisinde yer alan yarı açık amfi tiyatroda ise Türk Tasavvuf konserleri, Hacivat-Karagöz, âşık-maşuk, ateşbaz, yanılsama gösterileri ve konserler yer alıyor. İftardan sonra başlayan etkinlikler gece yarısına kadar devam ediyor. Stantlar ise gündüzleri de hizmet veriyor. Önümüzdeki günlerde Yusuf Güney, Mustafa Özcan, Ayhan Aşan, Hidayet Can, Hasan Dursun, Ayşen Bir gör, Hanif’i Sezer ve Nurullah Güneş doğduKursaklar halkı ile buluşacak.Etkinliklerin yapıldığı alanın güvenliğini ise Pursaklar Belediyesi zabıta ekipleri ile özel güvenlik personeli sağlıyor.
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