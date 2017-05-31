  • BIST 98.229
  • Altın 143,900
  • Dolar 3,5397
  • Euro 3,9576
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C

Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinlikleri renkli görüntülerle Şehit Salim Akgül Parkı’nda başladı

»
Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinlikleri renkli görüntülerle Şehit Salim Akgül Parkı’nda başladı
Türk Tasavvuf Musikisinden illüzyon gösterilerine, geleneksel temaşa sanatlarından konserlere dolu dolu geçen Ramazan etkinliklerine ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinlikleri bu yıl da şehir merkezindeki Şehit Salim Akgül Parkı’nda başladı. Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte birbirinden renkli anlar yaşanıyor. Her akşam iftar sonrası başlayan programlarda Türk Tasavvuf musikisi, Hacivat-Karagöz oyunu, âşık-maşuk, kukla gösterileri, ateşbaz gösterileri, bilgi yarışmaları, illüzyon gösteresi ve konserler yer alıyor. 7’den 70’e hemen her yaş grubuna hitap eden etkinliklerde ünlü sanatçılar da halkla buluşuyor. Konserler ise teravih namazı sonrası başlayıp 24.00’a kadar devam ediyor.

Ramazan etkinliklerinde neler var?

Ramazan etkinliklerinde tüm detay düşünüldü. Geniş bir alanı kapsayan Şehit Salim Akgül Parkı’na çok sayıda oba çadırı, STK’lar için çadır stantlar, çocuklar için oyun alanları kuruldu, deve safarileri hazırlandı. Park içerisinde yer alan yarı açık amfi tiyatroda ise Türk Tasavvuf konserleri, Hacivat-Karagöz, âşık-maşuk, ateşbaz, yanılsama gösterileri ve konserler yer alıyor. İftardan sonra başlayan etkinlikler gece yarısına kadar devam ediyor. Stantlar ise gündüzleri de hizmet veriyor. Önümüzdeki günlerde Yusuf Güney, Mustafa Özcan, Ayhan Aşan, Hidayet Can, Hasan Dursun, Ayşen Bir gör, Hanif’i Sezer ve Nurullah Güneş doğduKursaklar halkı ile buluşacak.Etkinliklerin yapıldığı alanın güvenliğini ise Pursaklar Belediyesi zabıta ekipleri ile özel güvenlik personeli sağlıyor. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pursaklar 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Başpehlivan Servet Bulut oldu20 Mayıs 2017 Cumartesi 20:14
  • Pursaklar 11. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Koşusu ile 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri 20 Mayıs’ta yapılacak19 Mayıs 2017 Cuma 11:23
  • Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmuyor15 Mayıs 2017 Pazartesi 09:33
  • Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulda geleceğin bilim adamları yetişiyor11 Mayıs 2017 Perşembe 09:34
  • Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 1.taksit ödemeleri son günü 31 Mayıs 201709 Mayıs 2017 Salı 11:35
  • Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde Ankara’da 1 inci oldu04 Mayıs 2017 Perşembe 10:35
  • Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli vatandaşın takdirini kazandı27 Nisan 2017 Perşembe 09:49
  • Pursaklar 11. Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşünün 21 Mayıs'ta yapılması planlanıyor25 Nisan 2017 Salı 11:50
  • Allah Resulü öylesine güzel bir yaşam sürdü ki hepimize örnek oldu21 Nisan 2017 Cuma 12:03
  • Pursaklar Saray Mahallesindeki Atatürk Parkı içerisine modern düğün salonu ve çay bahçesi20 Nisan 2017 Perşembe 11:54
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim