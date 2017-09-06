Pursaklar Belediyesi’nin hanım evlerindeki kurslara katılan çok sayıda kadın Amasra ve Safranbolu’ya gezi düzenledi

Sosyal ve kültürel belediyecilikte öncü olan Pursaklar Belediyesi, Ayyıldız ve Saray Hanım Evleri üyelerinden oluşan 40 kişilik gruba Amasra ve Safranbolu’yu gezdi.

Safranbolu’daki geziye kahvaltı ile başlayan kadınlar, 250 yıllık geçmişiyle Yörük Evleri Yaşam Kültürleri, Kaymakamlık Müzesi, Kristal Seyir Terası, çarşılar gibi tarihi ve doğal güzellikleri ziyaret etti. Safranbolu’nun ardından Amasra’ya geçen hanımlar, burada tekne turu yapıp, Amasra Kalesi, Cami, Kilise, Ağlayan Ağaç, Tavşan Adasını ziyaret etti.

Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip görme imkanı bulan kadınlar kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür etti.