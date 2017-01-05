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Pursaklar Belediyesi’nin ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi’nde 2016’da başladığı Eğitim ve Kültür Merkezi projesi tamamlandı

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Pursaklar Belediyesi’nin ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi’nde 2016’da başladığı Eğitim ve Kültür Merkezi projesi tamamlandı
Tamamlanan sosyal tesisin yakın bir tarihte hizmete açılması planlanıyor.

Eğitim ve kültürel hizmetlere özel önem veren Pursaklar Belediyesi ilçe halkı için proje üstüne proje hayata geçiriyor. Hayata geçen projeler ise Pursaklar’ın tüm ihtiyacına cevap veriyor. Bu kapsamda Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitim ve Kültür Merkezi projelerinin sayısı her geçen yıl artıyor. Bunlardan bir tanesi olan Fatih Mahallesi’ndeki Yavuz Selim Camii yanında inşa edilen sosyal tesis tamamlandı. Dış cephe kaplaması ve boyası yapılan binanın camları takılarak iç tasarımına başlandı.

Bin 200 metre kare kapalı alan üzerine inşa edilen tesis, iki kat bodrum ve zeminle birlikte beş kattan oluşuyor. İçerisinde derslikler, oyun alanları, mutfak, lavabolar, kafeterya, konferans salonu bulunan tesis bölgede önemli hizmetler sunacak. İlçeyi sürekli geliştiren ve başarılı hizmetleriyle adından söz ettiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 2016’de 7 önemli projeyi başlattıklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “2004’ten beri ilçemiz için ne gerekiyorsa onu yapacağız diyoruz ve 12 yıldır proje üstüne proje üretiyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ile hem Türkiye’de ilklere imza atıyoruz hem de ilçemizin alt yapısını, üst yapısını, eğitim, kültür, spor, sanat ve sağlık alanındaki gelişimini üst seviyelere çıkartıyoruz. Bu tesisimizde de Türkiye’de ilk ve tek olan Nezaket Okullarımızın bir şubesi olarak hizmet vermeyi planlıyoruz. İnşallah yakın bir tarihte hizmete açacağız. Tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden hemşerilerimizin hizmetindeyiz” diye konuştu.

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