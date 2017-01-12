Pursaklar Belediyesi’nin Saray Mahallesinde inşa ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı hızla yükseliyor

Pursaklar Saray Mahallesindeki Kaymakamlık binasının yanında yapımı devam edenYarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı kış mevsiminde de devam ediyor.

Selçuklu ve Türk mimarisi ile tasarlanan ve bölgeye yeni bir siluet kazandıran yüzme havuzu 4 kat olarak inşa ediliyor. İçerisinde; asansör, bay-bayan spor salonu-fitness salonu, kafeterya, 240 kişilik seyirci kapasiteli 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet antrenman havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 2 adet sauna- buhar odası, giyinme ve soyunma kabinleri, duş ve lavabolar, 11 adet sınıf/kurs odası, 4 adet idari ofis, 1 adet sağlık odası, 1 adet antrenör odası yer alacak. Ayrıca 69 araçlık açık otoparkı bulunan bu proje Selçuklu - Türk mimari motifleriyle tasarlandı. Projenin hayata geçmesiyle ilçedeki önemli sportif ihtiyaçlara cevap vermesi bekleniyor. İnşaatı devam eden Saray Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinin 2018 yılında bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.

İlçe genelindeki büyük proje inşaatlarının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Yaz kış demeden hem belediyemiz hem de yüklenici firmalar temelini atmış olduğumuz tesisleri hızlı bir şekilde inşa ediyoruz. Saray Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da bunlardan bir tanesi. Bunun çalışmaları da çok iyi bir şekilde ilerliyor. Kaymakamlık binamızın yanında güzel bir tesis olacak ve hemşerilerimize hizmet verecek” dedi.