Pursaklar Belediyesi’nin Şehit Salim Akgül Parkı’ndaki geleneksel Ramazan etkinliklerinde sanatçı Yusuf Güney sahne aldı

Ramazan etkinliklerinin dolu dolu geçtiği Pursaklar’da sanatçılar da hayranlarıyla buluştu.
Birbirinden değerli sanatçıyı ilçe sakinleriyle buluşturan Pursaklar Belediyesi, babalar gününde ünlü sanatçı Yusuf Güney’i ağırladı. Şehit Salim Akgül Parkı’nda hayranlarıyla buluşan Yusuf Güney bir saat boyunca sevilen türkü ve şarkılarını seslendirdi. Yarı açık amfi tiyatro salonunu dolduran Pursaklar halkı da sanatçı Güney’e eşlik etti.
Yağmurlu havaya rağmen her yaş grubunun akın ettiği konserde birbirinden renkli anlar yaşandı. Türkü, şarkı ve ilahi okuyan sanatçı Yusuf Güney “Bizleri bu güzel insanlarla buluşturan Başkanımız Sayın Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür ediyorum. Babalar Gününü kutluyorum. Binlerce kişinin katıldığı konserler veriyoruz ama buradaki enerji bir başka güzel. Pursaklar’ı asla unutmayacağım” diyerek duygularını ifade etti.
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