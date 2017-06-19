Pursaklar Belediyesi’nin Şehit Salim Akgül Parkı’ndaki geleneksel Ramazan etkinliklerinde sanatçı Yusuf Güney sahne aldı

Güney’i dinlemek için etkinlik alanına akın eden Pursaklar halkı, bin kişilik amfi tiyatro salonuna sığmadı.

Ramazan etkinlikleri nin dolu dolu geçtiği Pursaklar’da sanatçılar da hayranlarıyla buluştu.

Birbirinden değerli sanatçıyı ilçe sakinleriyle buluşturan Pursaklar Belediyesi, babalar gününde ünlü sanatçı Yusuf Güney’i ağırladı. Şehit Salim Akgül Parkı’nda hayranlarıyla buluşan Yusuf Güney bir saat boyunca sevilen türkü ve şarkılarını seslendirdi. Yarı açık amfi tiyatro salonunu dolduran Pursaklar halkı da sanatçı Güney’e eşlik etti.