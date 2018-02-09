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Pursaklar Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi

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Pursaklar Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi
Başkan Çetin’in büyük gayretleriyle ilçeye kazandırılan Pursaklar Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi.

İlkbahar aylarında yüklenici firma tarafında Sağlık Bakanlığına teslim edilmesi beklenen hastane kısa sürede ilçe halkına hizmet vermeye başlayacak.

Pursaklar’ın en büyük ihtiyacı olan 150 yataklı Pursaklar Devlet Hastanesi inşaatı yaz kış demeden büyük gayretlerle tamamlandı. Zorlayıcı iklim şartlarına rağmen kış mevsimlerinde de yoğun bir çalışma içinde olan yüklenici firma, hastane inşaatını tamamlayıp tıbbi cihazları yerleştirmeye başladı. Başından beri süreci takip eden ve Devlet Hastanesinin ilçeye kazandırılmasında büyük gayretleri olan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hastanenin bir an önce hizmete girmesi için süreci hızlandıracak görüşmeler yaptı. Gerek bakanlık bürokratlarıyla gerekse yüklenici firma yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olan Başkan Çetin “Hemşerilerimizin büyük bir heyecan ile beklediği hastanemiz inşallah kısa bir süre içinde hizmete girecektir. Buradan faydalanacak tüm hemşerilerim için şifa kapısı olun inşallah” değerlendirmesinde bulundu. 3 bloktan oluşan Pursaklar Devlet Hastanesinin mart ayında Sağlık Bakanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Çevre düzenlemesi belediye tarafından yapıldı

İlk kazma vurulduğu günden beri çalışmaların büyük bir özveri ile devam ettiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “2017’de projelerimizin bir kısımını tamamlayıp hizmete açtık. Devam eden projelerimizi de bu yıl içerisinde tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Devlet Hastanemiz de inşallah hizmete girerek bölgemizin bu ihtiyacını karşılayacak” dedi.

Devlet Hastanesi inşaatını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Çetin şunları söyledi: “Hem bakanlığımız ile hem de yüklenici firma ile sürekli irtibat halindeyiz. Hem Sayın Kaymakamımız ham de bizler çalışmaları yakından takip ediyoruz. İşçiler yaz kış demeden büyük bir özveri ile çalıştı. Hastanemizin dış cephe kaplamaları bitti. İçeride tıbbi cihazlar yerleştirilmeye başlandı. Ameliyathanelerin kapıları takıldı. Asansörler yerleştirildi. Bahçe duvarları yapıldı. İnce işçilik kısmı devam ediyor. Belediye olarak Peyzaj çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Rabbim kazasız belasız bir şekilde, hem ilçemiz hem de bölgemiz için önemli bir kazanım olan devlet hastanemizi hizmete açmayı nasip etsin.”

Hastanede hangi bölümler var?

Pursaklar Devlet Hastanesi içerisinde Kulak Burun Boğaz (K.B.B), dâhiliye, ortopedi, diyetisyen, kadın doğum, göz, genel cerrahi, cildiye, göğüs hastalıkları, nöroloji, kardiyoloji, psikiyatrı, 7 adet ameliyathane, 1 adet sezeryanhane, mescit, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, laboratuvarlar, röntgen odaları gibi bütün bölümler yer alacak. Vatandaşın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek olan hastanede kreş de yer alıyor. 3 blok olarak inşa edilen hastane, 5 ayrı binadan oluşacak. Hasta kabul kısmında anaokulu da yer alacak.

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