Pursaklar Hüma Sultan Hanım Evi’nde İngilizce kursuna katılan kadınlar eğitimlerini başarı ile tamamlayıp sertifika aldı

Yoğun bir tempo ile çalışan Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Eviüyeleri meslek sahibi olmaya devam ediyor.

Eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda hizmet alan kadınlar, dil eğitiminde de büyük mesafe kat etti. Çok sayıda üyesi ile ilçede önemli hizmetlere imza atan hanım evindeki 120 saatlik İngilizce kursuna katılan kadınlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayıp MEB onaylı sertifika aldı. İngilizce, Arapça, bilgisayar, tezhip, iğne oyası, çocuk gelişimi gibi kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar, eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanıyor.

Halk Eğitimi Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen kurslarla hanımlar kendini geliştirmeye, meslek sahibi olmaya devam ediyor.