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Pursaklar Kapalı Spor Salonu Ankara Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonucu Pursaklar Belediyesi’ne devredildi

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Pursaklar Kapalı Spor Salonu Ankara Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonucu Pursaklar Belediyesi’ne devredildi
Devir işlemlerinin ardından salonda tadilat yapan Pursaklar Belediyesi Spor Koordinatörlüğü kapalı salonu yeni bir görüne kavuşturdu.

Arsası Pursaklar Belediyesi’ne ait olan ve 2009’dan beri Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak hizmet veren Pursaklar Kapalı Spor Salonu, imzalanan protokol ile Pursaklar Belediyesi’ne devredildi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız arasında imzalanan protokol sonucu kapalı spor salonunun belediye devredilmesi kararlaştırıldı. Devir işlemlerinin ardından kolları sıvayan Pursaklar Belediyesi Spor Koordinatörlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü salonu baştan aşağı yeniledi.

Yoğun mesai harcayarak ilk önce çevre düzenlemesini yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ardından da duvar boyalarını yeniledi. Ardından voleybol ve basketbol maçlarının yapıldığı salonda zemin yenileme, tribün yenileme işlemleri yapıldı. Protokol ve seyirci tribününe bakan duvara Pursaklar Belediyesi’nin logoları ile Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in “Spor dostluk, kardeşlik ve sağlık için vazgeçemeyeceğimiz bir değerdir” mesajı yer aldı. Türk Bayrağı, Atatürk posteri ve Voleybol İhtisas Takımının sporcu posterleri de duvarlarda yer aldı. Pursaklar Belediyesi Spor Koordinatörlüğü yenilenen ve modern bir görünüme kavuşturulan Pursaklar Kapalı Spor Salonunu etkin ve verimli bir şekilde kullanarak ilçe sakinlerine daha fazla sportif hizmet imkânı sunacak.

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