Pursaklar Kapalı Spor Salonu Ankara Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonucu Pursaklar Belediyesi’ne devredildi

Devir işlemlerinin ardından salonda tadilat yapan Pursaklar Belediyesi Spor Koordinatörlüğü kapalı salonu yeni bir görüne kavuşturdu.

Arsası Pursaklar Belediyesi’ne ait olan ve 2009’dan beri Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak hizmet veren Pursaklar Kapalı Spor Salonu , imzalanan protokol ile Pursaklar Belediyesi’ne devredildi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız arasında imzalanan protokol sonucu kapalı spor salonu nun belediye devredilmesi kararlaştırıldı. Devir işlemlerinin ardından kolları sıvayan Pursaklar Belediyesi Spor Koordinatörlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü salonu baştan aşağı yeniledi.