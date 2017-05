Pursaklar Karabağ Parkı; Türk, Kerkük ve Azeri Milletvekillerinin katılımı ile hizmete açıldı

Pursaklar Belediyesi tarafından 20 gün gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan Karabağ Parkı Türk, Kerkük ve Azeri Milletvekillerinin katılımı ile hizmete açıldı.

Karabağ isminin Pursaklar’da yaşatılması hem Pursaklar’ı hem de Azerbaycan ’ı memnun etti.

İçiresinde gidiş dönüş bin 500 metre yürüyüş ve bisiklet yolu, kamelyalar, 750 adet boylu ağaç, 3 bin 500 adet bitki türü ve spor aletleri bulunan Karabağ Parkı AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekilleri Ganira Paşeyava, Elman Nesirov, Irak Milli Meclisi Fevzi Ekrem Terzi, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, EKo Avrasya Derneği Başkanı hikmet Eren ve çok sayıda kişinin katılımı ile hizmete açıldı.

Pakın açılışında konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ilçede göreve geldikleri günden bu güne 115’inci parkı hizmete acıktıklarını açıklayarak “Azerbaycan Milletvekilimiz Ganire Hanıma söz vermiştik Pursaklar ’da bir park yapıp ismini de Karabağ koyacağımız diye. Biz Azerbaycan ile iyi ve kötün günde biriz. Onların sevinci bizim sevincimiz, onların kederi bizim kederimizdir. Bizler iki devlet gibi olsak da tek milletiz, kardeşiz. İnşallah bu parkımız ile yeni nesillerimiz Karabağ’ı her zaman hatırlayacak” dedi.Başkan Çetin’in ardından konuşma yapan Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Elman Nesirov “Pursaklar Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Karabağ’ı geri kurtardığımız zaman inşallah Türk ve Azerbaycan Bayrakları orada özgürce dalgalanacak. Sizlerin bu desteğinizi gördükçe, Türkiye’nin bizim arkamızda olduğunu gördükçe bizler daha da güçleniyoruz” diyerek duygularını ifade etti.

Milletvekillerinden Pursaklar’a tam not

Irak Milli Meclisi Milletvekili Fevzi Ekrem Terzi ise sözlerine dörtlüklerle başlayıp “Bağa gir gül dermeye, Türk yoluna sermeye, vallah Kerkük’ten buraya geldim, inan sizi görmeye. Her kim Türkileri, her kim Kerkük’ü sevmez ise gözünde yara çıksın” diyerek alandaki davetlilere seslenip teşekkür etti.