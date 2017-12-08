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Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara başkanlığında başlatılan ‘Mahalle Güvenliği’ toplantılarının ilki Saray’da yapıldı

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Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara başkanlığında başlatılan ‘Mahalle Güvenliği’ toplantılarının ilki Saray’da yapıldı
Pursaklar Kaymakamlığı ve Pursaklar Belediyesi ilçedeki güvenlik tedbirlerini ve halkın taleplerini masaya yatırdı.

Mahalle Güvenliği toplantılarının ilki Saray Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Pursaklar Belediyesi Saray Dede Torun Evi’ndeki toplantıya Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Çetin, ilçe emniyet amirleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda kişi katıldı. Kaymakam Kara başkanlığındaki toplantıda vatandaşların taleplerini karşılamak ve ilçedeki güvenlik önlemlerinin arttırılmasını sağlamak için çözüm önerileri sunuldu. Ankara’nın ilçeleri arasında Pursaklar’daki asayişin iyi bir durumda olduğunu belirten Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara “Hep birlikte şehrimizin ve hemşerilerimizin güvenliği, huzuru ve geleceği için çalışacağız” dedi. Toplantıda okul önlerinde, parklarda alınan güvenlik önlemleri ile trafik konusu da masaya yatırıldı.

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