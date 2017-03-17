Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ve Belediye Başkanı Selçuk Çetin şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Pursaklar Kaymakamlığı ve Pursklar Belediyesinin birlikte düzenlediği Şehit Aileleri ve Gazilerimizle Hasbihal Toplantısında Kaymakam İhsan Kara ve Belediye Başkanı Selçuk Çetin hemşerileriyle buluştu.

Şehit aileleri ve gaziler Pursaklar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Tesislerindeki Asfor Düğün Salonunda bir araya geldi. Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ve Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in ev sahipliğinde gerçekleşen “Şehit Aileleri ve Gazilerimizle Hasbihal Toplantısı”nda davetlilere yemek ikram edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an tilaveti ve protokol konuşmaları ile devam etti. Programda konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Şehit ve gazilerimize minnettarız. Şairin dediği gibi ‘Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda?’ Vatanımızı korumak üzere şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Koca yürekli gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz. Şehitlik en güzel mertebelerden biridir” dedi.

Şehit yakınları ve gazilere hitap eden Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ise programa katılanlara teşekkür ederek “Gazi gibi yaşamak şehit gibi ölmek gerekir. Devlet ve millet için fedakârlık yapan Tebessüm Şehrinin güzel insanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Programın sonunda şehit yakınları ve gazilere özel olarak hazırlanan ve üzerinde “Türkiye’nin yürekli kahramanları size minnettarız” yazılı plaket verildi. Plaketleri veren Kaymakam İhsan Kara ve Belediye Başkanı Selçuk Çetin günün anısına tüm şehit yakınları ve gazilerle fotoğraf çektirdi.