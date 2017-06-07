Pursaklar Kent Konseyi Kadın Meclisi “Kadın Gözüyle Pursaklar’da Eğitim ve Problemler” konusu masaya yatırdı

Pursaklar Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde Pursaklar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen toplantıda “Kadın Gözüyle Pursaklar’da Eğitim ve Problemler” konusu masaya yatırıldı.

Pursaklar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Bozoğlu ’nun başkanlık ettiği toplantıya Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kayaer, okullardaki kadın müdürler ve müdür yardımcıları da katıldı. Fikir paylaşımında bulunulan toplantıda eğitimdeki problemler ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Problemlerin bir kısmının bakanlık tarafından düzeltilebileceği görüşünün ortaya çıktığı toplantıda; Pursaklar genelinde okul yönetimleri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve okulların çevresinden kaynaklanan bazı problemlerin olduğu tespit edildi.

Kurumları temsil eden katılımcılar, okul ile ilişkisi bulunan bütün tarafların problemin çözümünde özel araştırma yapması gerektiğinin ve çözüm sunmasının önemine dikkat çekti. Bu tür çalışmaların yapılması ve yakın bir zamanda çalıştay düzenlenerek hem problemlerin hem de çözüm yollarının tartışılmasını kararlaştıran Pursaklar Kent Konseyi Kadın Meclisi, yapılan değerlendirmeleri bir rapor halinde Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunacak.