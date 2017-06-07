  • BIST 98.332
  • Altın 145,974
  • Dolar 3,5132
  • Euro 3,9596
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C

Pursaklar Kent Konseyi Kadın Meclisi “Kadın Gözüyle Pursaklar’da Eğitim ve Problemler” konusu masaya yatırdı

»
Pursaklar Kent Konseyi Kadın Meclisi “Kadın Gözüyle Pursaklar’da Eğitim ve Problemler” konusu masaya yatırdı
Pursaklar Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde Pursaklar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen toplantıda “Kadın Gözüyle Pursaklar’da Eğitim ve Problemler” konusu masaya yatırıldı.

Pursaklar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Bozoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kayaer, okullardaki kadın müdürler ve müdür yardımcıları da katıldı. Fikir paylaşımında bulunulan toplantıda eğitimdeki problemler ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Problemlerin bir kısmının bakanlık tarafından düzeltilebileceği görüşünün ortaya çıktığı toplantıda; Pursaklar genelinde okul yönetimleri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve okulların çevresinden kaynaklanan bazı problemlerin olduğu tespit edildi.

Kurumları temsil eden katılımcılar, okul ile ilişkisi bulunan bütün tarafların problemin çözümünde özel araştırma yapması gerektiğinin ve çözüm sunmasının önemine dikkat çekti. Bu tür çalışmaların yapılması ve yakın bir zamanda çalıştay düzenlenerek hem problemlerin hem de çözüm yollarının tartışılmasını kararlaştıran Pursaklar Kent Konseyi Kadın Meclisi, yapılan değerlendirmeleri bir rapor halinde Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunacak. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Evleri bugünlerde, “Altın Kızlar”ın yılsonu sergisi heyecanını yaşıyor09 Mayıs 2017 Salı 11:46
  • Laika Akbilek ve Şafaktepe Aile Merkezi’nin yılsonu sergileri açıldı09 Mayıs 2017 Salı 11:38
  • Pursaklar Belediyesi Ayyıldız, Hüma Sultan, Saray ve Altınova Hanım Evleri ilçe sakinlerine mutlu yaşam sunmaya devam ediyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:36
  • Çankaya Belediyesine bağlı 22 Çankaya Evi’nde üretilen eserler Arcadium, Taurus ve 365 AVM’de07 Mayıs 2017 Pazar 16:46
  • “Hanım Lokalleri 7. Halk Oyunları Şenliği” yıl sonu etkinlikleri kapsamında, Başkentlilere muhteşem bir folklor gösterisi sundu04 Mayıs 2017 Perşembe 10:22
  • Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) Paydaşları Büyüyor04 Mayıs 2017 Perşembe 10:15
  • Çankaya Evleri’ndeki hobi ve el sanatları kursiyerleri ürettikleri eserleri Başkentlilerin beğenisine sunacak02 Mayıs 2017 Salı 11:41
  • Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri yaptıkları giysileri sergiledi02 Mayıs 2017 Salı 11:37
  • Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü gençlerin ve genç annelerin bilinçlenmesi için özel etkinliklere imza atıyor02 Mayıs 2017 Salı 11:32
  • Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle, kadınlara “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” eğitimi verildi27 Nisan 2017 Perşembe 09:31
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim