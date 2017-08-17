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Pursaklar Kurban Satış Alanında Her Bütçeye Uygun Kurbanlık Bulmak Mümkün

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Pursaklar Kurban Satış Alanında Her Bütçeye Uygun Kurbanlık Bulmak Mümkün
Pursaklar Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerini hazırladı. Kurbanlık hayvanlarını ilçeye getiren esnaf siftah yaptı.

Her yıl olduğu gibi bu sene de Pursaklar Belediyesi, Yavuz Bulvarı üzerindeki Pursaklar Devlet Hastanesi inşaatının arkasındaki 20 dönümlük arazide kurban satış alanını hazırlayarak hayvan sahiplerine tahsis etti.

Alt yapı hazırlıklarının ardından kurulan çadırlara yerleşen hayvan sahipleri, ilk kurbanlıklarını satarak siftah yaptı. Çok sayıda kurban çadırının yer aldığı alanda titiz bir çalışma yürüten Pursaklar Belediyesi, alanın hem güvenliğini hem de temizliğini sağlıyor. Havyan satıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanan kurban satış alanında lavabolar, duş kabinleri ve mescit de yapıldı. Veteriner hekimliği tarafından kontrolleri yapılan kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kurbanlıkları rahatlıkla alabilirler”

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin hemşerilerinin Pursaklar’dan güvenli bir şekilde kurbanlıklarını alabileceklerini belirterek, “Öncelikle esnafımızın kurbanlık hayvanlarını temin edebilmeleri için hijyenik bir ortam hazırlamaya gayret ettik. Bu yıl da kurban kesim alanımızı düzenleyerek esnaf kardeşlerimizin kullanımına tahsis etmiş bulunmaktayız. İnşallah bereketli olur. Pursaklar’daki kurbanlıkların sağlık kontrollerini de düzenli aralıklarla yapıyoruz. Böylelikle kurban almak isteyen hemşerilerimiz ilçemizden rahatlıkla kurbanlık hayvanlarını alabilirler. Allah hepsinin kurbanını şimdiden kabul etsin” değerlendirmesinde bulundu.

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