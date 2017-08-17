Pursaklar Kurban Satış Alanında Her Bütçeye Uygun Kurbanlık Bulmak Mümkün

Pursaklar Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerini hazırladı. Kurbanlık hayvanlarını ilçeye getiren esnaf siftah yaptı.

Her yıl olduğu gibi bu sene de Pursaklar Belediyesi, Yavuz Bulvarı üzerindeki Pursaklar Devlet Hastanesi inşaatının arkasındaki 20 dönümlük arazide kurban satış alanı nı hazırlayarak hayvan sahiplerine tahsis etti.

Alt yapı hazırlıklarının ardından kurulan çadırlara yerleşen hayvan sahipleri, ilk kurban lıklarını satarak siftah yaptı. Çok sayıda kurban çadırının yer aldığı alanda titiz bir çalışma yürüten Pursaklar Belediyesi , alanın hem güvenliğini hem de temizliğini sağlıyor. Havyan satıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanan kurban satış alanında lavabolar, duş kabinleri ve mescit de yapıldı. Veteriner hekimliği tarafından kontrolleri yapılan kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

“ Kurbanlıkları rahatlıkla alabilirler”