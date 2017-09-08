Pursaklar mezarlığı yanındaki Şehitlik Camii tamamlandı

Pursaklar mezarlığı yanındaki 425 metre kare alan üzerine Selçuklu Türk mimari tasarım unsurları ile inşa edilen Şehitlik Camii tamamlandı.

İki ayrı bloktan oluşan dini tesis projesi tek minareli ve 3 katlı olarak tasarlandı. Çevre düzenlemesi ve dış cephe kaplamaları yapılan tesise minber, mihrap ve kürsü de yerleştirildi. Boya ve badana gibi ince işçiliği devam eden tesisin kısa sürede Pursaklar halkının hizmetine sunulması bekleniyor.

Proje içeresinde; asansör, bay-bayan namazgah, mahfil katı, bay-bayan (ayrı ayrı olmak üzere) yemekhane, şadırvan, bay-bayan WC-lavabo ile abdesthaneler, taziye odası, 1 adet gasilhane,1 adet morg yer alacak. İlçede projelerin art arda yükseldiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Hemşerilerimizin ne ihtiyacı varsa, ilçemizin ne ihtiyacı varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Projelerimiz teker terek tamamlayıp hizmete sunuyoruz. Pursaklar’ı hep birlikte geleceğe taşıyoruz” dedi.