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Pursaklar Saray Mahallesindeki Atatürk Parkı içerisine modern düğün salonu ve çay bahçesi

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Pursaklar Saray Mahallesindeki Atatürk Parkı içerisine modern düğün salonu ve çay bahçesi
Saray Mahallesi sakinlerinin yoğun talebi üzerine mahalleye modern bir düğün salonu ve çay bahçesi kazandırmak için kolları sıvayan Pursaklar Belediyesi, Atatürk Parkı’nın dokusunu bozmayacak şekilde çalışmalarına başladı.

Saray Mahallesindeki Atatürk Parkı içerisinde bulunan ve 2008 yılından önce, Saray Belde Belediyesi tarafından inşaat alanı olarak planlanan bölümde Selçuklu mimarisi ile düğün salonu ve çay bahçesi yapılarak halkın hizmetine sunulacak. Her geçen gün nüfusu artan Saray Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin sık sık düğün salonu ve çay bahçesi talebini dikkate alan Pursaklar Belediyesi, Atatürk Parkı içerisinde atıl durumda olan bu inşaat alanında projeyi hayata geçirerek halka hizmet verecek. Selçuklu mimarisi ile iki kat olarak tasarlanan projenin alt katı çay bahçesi, üst katı ise düğün salonu olarak kullanılacak. Projeyle ilgili değerlendirme yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Saray mahallemiz belde iken inşaat alanı olarak planlanan bu bölümde herhangi bir ağaca zarar vermeden, parkın doğal görümünü bozmadan geleneksel mimari ile düğün salonu ve çay bahçesi yapıp Saraylı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Daha önce Saray Mahallemize bin kişilik kültür ve kongre merkezi, dede torun evi, spor tesisi yaptık. Şimdi de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile bu düğün salonumuzu tamamlayıp hizmete sunacağız. Çünkü hemşerilerimiz hizmetin en iyisine layıktır” dedi.

Yapılacak olan proje ile Pursaklar’daki Recep Tayyip Erdoğan Parkı, Altın Park, Göksu Parkı, Harikalar Diyarındaki düğün salonları ve çay bahçeleri gibi ilçe halkına hizmet verecek. 

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