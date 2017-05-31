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Pursaklar Tebessüm Çarşısı 1208 aileye Ramazan Kolisi hediye etti

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Pursaklar Tebessüm Çarşısı 1208 aileye Ramazan Kolisi hediye etti
Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor

Her yıl binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıdadan giyeceğe, mobilyadan beyaz eşyaya hemen her alanda yardım elini uzan Tebessüm Çarşısı yüzleri güldürmeye devam ediyor. Titiz bir çalışma ile tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere her sene kıyafet yardımı, bayramlık hediye ve gıda yardımını düzenli olarak yapan Tebessüm Çarşısı, yeni tasarımlarıyla da mutluluk veren Ramazan Paketlerini dağıtmaya başladı. Düzenli olarak yıl içerisinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapan müdürlük, tespit edilen bin 208 ailenin adresine gıda paketlerini götürüp teslim etmeye başladı.

Amaçlarının ihtiyaç sahibi ailelerin de diğerleri gibi tebessüm etmesini sağlamak olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Mübarek Ramazan ayına girdik. İstiyoruz ki bütün hemşerilerim mutlu, huzurlu bir Ramazan geçirsin. Bizler belediye olarak her zaman hemşerilerimizin hizmetinde ve yanındayız. Tespit ettiğimiz ailelerin gıda paketlerini personelimiz evlerine kadar götürerek kendilerine teslim ediyor. Bir kısmı da kendilerine verilen randevu saatinde gelip çarşımızdan alıyor. Burada hemşerilerimizin birbirleri ile karşılaşmamasına özen gösteriyoruz. Böylece hemşerilerimizin de gururları incinmemiş oluyor” değerlendirmesinde bulundu. Belediyenin ikramlarıyla yüzleri gülen ilçe sakinleri, kendilerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür ederek memnuniyetlerini belirtti.

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