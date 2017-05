Pursaklar Tebessüm Çarşısı 1208 aileye Ramazan Kolisi hediye etti

Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor

Her yıl binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıdadan giyeceğe, mobilyadan beyaz eşyaya hemen her alanda yardım elini uzan Tebessüm Çarşısı yüzleri güldürmeye devam ediyor. Titiz bir çalışma ile tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere her sene kıyafet yardımı, bayramlık hediye ve gıda yardımını düzenli olarak yapan Tebessüm Çarşısı, yeni tasarımlarıyla da mutluluk veren Ramazan Paketleri ni dağıtmaya başladı. Düzenli olarak yıl içerisinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapan müdürlük, tespit edilen bin 208 ailenin adresine gıda paketlerini götürüp teslim etmeye başladı.