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Pursaklar “Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar Projesi” kapsamında 15 Temmuz Gazileri o geceyi anlattılar

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Pursaklar “Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar Projesi” kapsamında 15 Temmuz Gazileri o geceyi anlattılar
Pursaklar Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar Projesi” kapsamında 15 Temmuz akşamını anlatan gaziler duygu dolu anlar yaşattı.

Pursaklar Belediyesi Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen program oyuncu İsmail Hakkı’nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Geceye AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kabasakal, şehit aileleri, gaziler ile çok sayıda kişi katıldı. Kur’an tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program 15 Temmuz gazileri Emin Oğuz Ayanoğlu, Rukiye Dağ ve Metin Doğan’ın 15 Temmuz akşamı hain işgal girişime karşı tanıklıklarının anlatımı ile devam etti.

Ağabeyini şehit veren ve kendisi yaralanan 15 Temmuz gazisi Emin Oğuz Ayanoğlu, “Ağabeyim vatanını inanılmaz derecede seven biriydi. Özellikle Reis'e sevdalıydı. O yüzden yine her zamanki gibi önde koşmuştu. Ben onu almaya gittim ama oraya gittiğimde her şey değişti çünkü orada inanılmaz bir maneviyat vardı. Çanakkale'ye gittiğimizde nasıl içimizde bir huzur ve maneviyat oluyorsa aynı ortam köprüde de vardı. Ağabeyim nişanlıydı, en büyük hayali mutlu bir yuva kurmaktı” dedi.

“Hainler eşimden helallik alma hakkımı gasp etti”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateşle eşi Cuma Dağ’ı şehit veren Rukiye Dağ ise o gece yaşadıklarına ilişkin tek pişmanlığının eşiyle aynı yerde olamayıp şehitlik mertebesine ulaşamamak olduğunu söyledi. Eşiyle ayrı ayrı bölgelere gittiklerini belirten Dağ, “Cuma'mın şehadete koştuğunu bilseydim o gece onunla birlikte aynı noktaya giderdim ama elinden tutarak helallik isteyerek giderdim. Bu hain kalkışmayı yapanlar benim eşimden helallik isteme hakkımı bile benden aldı, ona bile darbe vurdu. O insanlara hiçbir zaman hakkımı helal etmeyeceğim” diye konuştu.

FETÖ'nün darbe girişimini engellemek amacıyla Atatürk Havalimanı’nda tankın önüne yatarak Türkiye’nin darbeye karşı duranların simgesi haline gelen Metin Doğan da yaşananları bindiği otobüsteki diğer yolculardan öğrendiğini ifade etti. Hayata çok bağlı olduğunu ve maddi olarak hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını belirten Metin Doğan “Hayatı ve yaşamayı bu kadar çok severken uğruna bir saniye bile düşünmeden canımı verecek bir vatanım olduğu için Allah'a şükrediyorum. Gençlere sesleniyorum hayatı dolu dolu yaşayın. Kur’an meaili okuyun, kitap okuyun, sevdiklerinizi daha iyi anlatın, tanıtın” şeklinde konuştu.

Program Veysel Çelikdemir’in kumdan resimlerle 15 Temmuz temalı gösterisi ve Sanatçı Üzeyir Aktulum’un Evlad-ı Fatihan isimli şarkısı ile renklenip Dursun Ali Erzincanlı’nın 30 Kuş şiiri ve plaket takdimi ile son buldu.

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